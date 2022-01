Sijsele opent nu ook testcentrum zonder afspraak

De Federale Overheid besliste een tijdje terug om in de grote steden zogenaamde walk-in testcentra te openen. “In die walk-in testcentra kan je heel snel en zonder afspraak een PCR-test laten afnemen. In onze regio zagen we dat er nergens zo’n testcentrum is of zal komen. Daarom besloten we om, na overleg binnen de Eerstelijnszones van de regio, zelf de stap te zetten", zegt CEO van Sanapolis, Luc Verhulst.

Extra nood aan PCR-testen

“We zagen al een tijdje dat er op bepaalde piekmomenten nood is aan extra testcapaciteit.” zegt Luc Verhulst. “De komende weken en maanden zal de nood aan PCR-testen verder toenemen. Enerzijds door de snelle opmars van de omikronvariant, anderzijds omdat heel veel mensen een test nodig hebben voor hun werk of om naar het buitenland te reizen. De meeste landen zullen nog lang een PCR-test vragen aan inkomende reizigers en met zowel het skiseizoen als de paasvakantie daarna, verwachten we dat de vraag aan testen zal toenemen. Wij kiezen er ook bewust voor om met PCR-testen te werken. Dat is op vandaag nog altijd de meest betrouwbare test en het resultaat is internationaal aanvaard.”

Een afspraak maken is niet verplicht, maar kan wel via de website. Het testcentrum is open van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 20 uur. "Mocht de vraag nog groter zijn, dan bekijken we of we ook in het weekend kunnen openen."