Sijsele onderuit tegen Leuven Bears

Sijsele speelt in De Top Division Two, dat is de derde klasse in België. Ze stonden tegenover de Leuven Bears, die dit jaar uitkomen in de BNXT League, dat is de competitie tussen de beste Belgische en Nederlandse teams. Ondanks de eindstand, 65-96 speelde Sijsele toch indrukwekkend en dat was ook de coach van Leuven niet ontgaan.

"De jongens speelden inderdaad met het karakter van hun coach Tibo Tjoncke. We hebben hier vandaag denk ik tegen een van de topkandidaten in derde nationale gespeeld", klinkt het bij voormalig bondscoach van de Belgian Lions, Eddy Casteels.