Sijsele behoudt geldautomaat

Er blijft een bankautomaat in Sijsele. De stad Damme heeft daarover een akkoord met uitbater Batopin. Die komt in het gemeentehuis in de Dorpsstraat.

De locatie van het gemeentehuis is niet toevallig: "Dat is een centraal gelegen plek," zegt de stad. Er is ook al lang een geldautomaat in het stadhuis, in het historisch centrum van Damme.

“Nog lang niet iedereen kan overweg met de digitale betaalmiddelen," zegt burgemeester Joachim Coens. "In Damme willen we niemand uitsluiten en daarom sluiten we deze overeenkomst af. We voelen ons daarbij gesterkt door een recente enquête van onze Seniorenadviesraad. Daaruit blijkt dat een geldautomaat bij het lijstje-+ van essentiële dienstverlening mag worden gerekend.”

Batopin is een initiatief van enkele grootbanken. Het bedrijf beheert het gezamenlijk aanbod aan bankautomaten. Damme heeft nu een overeenkomst met Batopin voor negen jaar, en dat is ook verlengbaar.