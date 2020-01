Signpost en Televic gaan volop voor digitale toetsen in het secundair onderwijs

Televic is een Izegems bedrijf, bij Signpost uit Lokeren is de Kortrijkse schepen Arne Vandendriessche CEO. Signpost heeft ook een servicecenter in Kortrijk.

Met de samenwerking spelen de twee technologiebedrijven in op de toenemende interesse voor digitale toetsen en het digitaal examineren in het onderwijs. 80% van de scholen zou de stap willen zetten. Televic zal zijn 200 partnerscholen nu al meteen uitrusten met deze oplossing.

“Door één van onze core producten te verspreiden via het uitgebreide netwerk van Signpost, mikken wij op een verdere duurzame en internationale groei van Televic Education”, klinkt het bij Stijn De Vleeschhouwer, General Manager van Televic Education.

Arne Vandendriessche, CEO bij de Signpost: “Digitaal examineren levert een gigantische tijdswinst op voor leerkrachten, omdat alle examens makkelijk leesbaar zijn en de verbetering veel sneller kan. Ook leerlingen zijn vragende partij om toetsen te kunnen afleggen in een digitale omgeving en daar te kunnen leren uit hun fouten. Als onderdeel van de totaaloplossing levert Signpost verder een beveiligde browseromgeving mee, die spieken tijdens digitale examens helpt voorkomen.”