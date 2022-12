Sigarenfabrikant Cortès-Vandemarliere investeert in lokale tabakstelers

Het wil ook meewerken aan het testen van soorten, die geschikt zijn voor sigaren.

Miljoen sigaren per dag

Bij Cortès-Vandermarliere in Handzame rollen elke dag een miljoen sigaren van de band. Daarin zitten zeven soorten tabak, vooral uit tropische landen. Maar één soort, Burley, wordt nu ook al geteeld in Vlaanderen, zij het minimaal. Cortès wil nu meer boeren aanmoedigen om die ene soort te kweken.

Henry Masquelin van Cortès-Vandermarliere: "We zijn aan het kijken, samen met het tabakssyndicaat, of we bepaalde variëteiten zouden kunnen kweken die gebruikt worden voor de sigarenhandel. We hebben al één variëteit kunnen selecteren. - Maar dat zit nog in een experimentele fase? Niet echt. We hebben die al in productie en die is al te vinden op de markt in België."

Minder afhankelijk

Cortès wil minder afhankelijk zijn van het verre buitenland, waar ze last hebben van extreme weerfenomenen zoals orkanen en droogte. Het bedrijf is bereid om hier een euro meer voor te betalen. Het werk gebeurt hier meer met de hand en is arbeidsintensief.

"We moeten nu die Vlaamse telers proberen te overtuigen wat meer te telen voor ons en nog meer nieuwe boeren zien te vinden om voor ons te werken. Vraagt dat een grote inspanning voor hen om over te schakelen? Ja, het is toch wel een andere teelttechniek voor die specifieke tabak. Toch een andere techniek dan dat ze gewoon zijn."

In West-Vlaanderen is er nog een twintigtal tabakstelers. Een goeie veertig jaar geleden waren er dat nog honderden.