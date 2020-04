Sierteelt- en groenfederatie wil alle tuincentra open

Nu de lente in het land is, wordt de roep groter om alle tuincentra die bloemen en planten verkopen te heropenen.

Zowel de Belgische vereniging van tuincentra als de sierteelt- en groenfederatie willen snel klaarheid. Nu zijn bloemen en planten alleen te koop in winkels die hoofdzakelijk voeding voor mens en dier verkopen. Een absurde regeling die tweedracht zaait, vindt ook Unizo.

Het tuincentrum Intratuin van Peter Van Hulle in Zwevegem is na drie weken sluiting weer open. Tot grote tevredenheid van de klanten die hun tuin willen opfleuren. Alles wat niet onder de noemer bloemen, planten en voeding valt, zoals een barbecue of een loungeset, is niet te koop en bevindt zich achter rood-witte linten. In tegenstelling tot in de supermarkten, die nochtans ook bloemen en planten aanbieden. "De wet zegt dat een tuincentrum dat dierenvoeding verkoopt, ook planten en bloemen mag verkopen. We hebben een grote dierenafdeling. Groter dan kleinere winkels die open zijn", zegt hij.

Met kleinere winkels bedoelt Peter onder meer de 250 vestigingen van Aveve die open zijn gebleven. Nu vragen alle spelers in de sector – ook de telers - een heropening van alle tuincentra, ook zij die geen dierenafdeling hebben. "De mensen kunnen hier op een veilige manier hun bloemen en planten aankopen doen. En het is nu het moment om die in je tuin of woonkamer te brengen. We zijn al aantal weken bezig om die nationale veiligheidsraad daarvan te overtuigen," zegt Pieter Van Oost van de AVBS sierteelt- en groenfederatie.