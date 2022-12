Sien Vandevelde nieuwe voorzitter JONGCD&V

Vandevelde volgt Kevin Maas op. Die wou zich meer gaan focussen op zijn rol als secretaris-generaal van YEPP, de jongerenpartij van de Europese Volkspartij, en op zijn baan als huisarts.

De 27-jarige Vandevelde startte in 2018 als stafmedewerker op het nationaal secretariaat van JONGCD&V, toen huidig voorzitter Sammy Mahdi nog jongerenvoorzitter was. In 2019 werd Vandevelde de rechterhand van Vlaams parlementslid en burgemeester van Waregem Kurt Vanryckeghem. Daarnaast zetelt ze in de nationale en provinciale partijraad van CD&V. In 2019 werd Vandevelde al verkozen als provinciaal voorzitter van JONGCD&V West-Vlaanderen.

"Ik besef maar al te goed dat we momenteel met CD&V en dus bij uitbreiding JONGCD&V in de hoek staan waar de klappen vallen, maar in mijn ogen is dat juist het moment waarop we de rug moeten rechten en ons strijdvaardiger dan ooit moeten tonen. Ik geloof in het christendemocratische verhaal en ik geloof dat wij nog steeds de oplossingen hebben voor de huidige maatschappelijke problemen. We moeten alleen leren dat beter over te brengen naar de bevolking", zegt Vandevelde in het persbericht.