Shuttelbusjes Brugge winnen aan populariteit

De reizigersaantallen van de centrumshuttlebusjes in Brugge zitten in stijgende lijn.

Sinds vorig jaar organiseert het Brugse stadsbestuur zelf openbaar vervoer in de historische binnenstad met compacte shuttlebussen. "Toen de centrumshuttle nog 5 dagen op 7 dagen reed, gebruikten al 250 reizigers per dag. Sinds 1 april rijdt de shuttlebus 7 dagen op 7 en zien we dat de reizigersaantallen stijgen tot 450 reizigers per dag. Dit bewijst dat de Bruggelingen het concept met open armen onthaalde”, stelt burgemeester Dirk De fauw vast.

Elektrisch rijden

Brugge wil dat het proefproject verankerd wordt binnen een nieuw openbaar vervoermodel. "Dit is mogelijk, zo leren de gesprekken met De Lijn die in het kader van het nieuwe decreet ‘Basisbereikbaarheid’ sowieso tegen 2021 een nieuw plan zal opmaken voor heel Vlaanderen. Er is echter nog één ontbrekend puzzelstukje en dat is dat die compacte shuttlebussen ook elektrisch rijden. Bij de aanbesteding vorig jaar lukte dit echter jammer genoeg niet. Een omstandige motivatie is wellicht overbodig: de smalle historische straten vormen immers zogenaamde street canyons waar luchtverontreiniging blijft hangen. Een ‘groene overstap’ zal dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondere leefklimaat. En uiteraard dragen we zo nog een extra steentje bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming”, aldus burgemeester Dirk De fauw