Sfeervol 'Winter In Kortrijk': meer dan miljoen lichtjes

In de vooravond 'Winter In Kortrijk' officieel geopend. Naast een ijspiste en een kerstfoor is er ook een kerstmarkt met meer dan 20 chalets. Meer dan een miljoen lichtjes zorgen voor sfeervolle taferelen in Kortrijk en deelgemeenten.

Eerder ging in Brugge al een stuk van de kerstmarkt dicht, wegens geen volk, maar dan kan de pret voor de uitbaters in Kortrijk niet bederven.

'Winter In Kortrijk' is open tot en met 9 januari. Bij de meer dan twintig chalets op de kerstmarkt kan je terecht voor een hapje of een drankje of een leuk geschenkje. De locatie, het Begijnhofpark, is nieuw en dat omwille van de veiligheid.

Er is een aparte in- en uitgang en covid safe ticket en mondmasker zijn verplicht.

Schaatsen op Schouwburgplein

Op het Schouwburgplein kunnen schaatsliefhebbers al sinds twee uur vanmiddag hun hartje ophalen. Ook hier is de coronapas verplicht.

De kerstfoor is dan weer neergestreken op de Grote Markt en ook al legt de hogere overheid het niet op, toch moet je ook hier een mondmasker dragen.

Wie tot slot zijn grote kerst- en eindejaarsinkopen in de stad wil doen kan dat dit weekend al op een eerste koopzondag.