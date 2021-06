Sfeer zit er goed in in Duivels fandorp in Koksijde

De Duivelsput in Koksijde liep gisteravond net niet vol. Er bleven nog enkele plaatjes over toen de wedstrijd tegen Portugal begon. Maar daar zat het slechte weer voor veel tussen.

Zowat de hele wedstrijd viel de regen met bakken uit de hemel. Maar dat kon het heilig vuur bij de Koksijdse supporters niet blussen. Samen naar de rode duivels kijken op een groot scherm, het blijft een unieke belevenis. Er was plaats voor 1.400 supporters in de Duivelsput. Speciaal voor de match gingen er meer soepele regels in. Acht personen per tafel en op een pintje meer moest je niet kijken. De sfeer zat dan ook al goed tegen dat de bal eindelijk aan het rollen ging.

