Serval Thor moet terug naar Duitsland

De serval, een Afrikaanse katachtige, staat niet op de positieve lijst voor zoogdieren. Dat betekent dat het dier niet als huisdier mag gehouden worden, tenzij de eigenaar voor de aankoop een erkenning aanvraagt bij de dienst Dierenwelzijn en die erkenning ook verleend wordt. Erkenningen worden zelden toegekend.

In het geval van de serval in Oostende werd een erkenningsaanvraag bij de Vlaamse dienst Dierenwelzijn ingediend. Maar dat gebeurde te laat, want de aanvraag gebeurde pas na de aankoop van de serval. De eigenaar mocht het dier dus niet houden.

Terug naar de kweker

De inspectiedienst Dierenwelzijn heeft beslist dat de eigenaar de kat tegen eind deze week op eigen kosten moet terugbrengen naar de kweker in Duitsland bij wie hij de kat aankocht. Het bewijs daarvan moet overgemaakt worden aan de politie en de inspectiedienst Dierenwelzijn.

