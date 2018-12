Serre waait in waterput

Rond 16 uur hoorde Geert Quintyn plots een luide knal. “Het waaide enorm hard dus ik vreesde al voor mijn serre. Toen ik naar buiten keek zag ik niets speciaals. Toch belde ik naar mijn buurman om zeker te zijn. Hij zag niets waarop ik besloot om zelf een kijkje te gaan nemen op mijn land. Daar stelde ik vast dat mijn serre verdwenen was. Ik begon te zoeken en ontdekte dat hij 300 meter verder in een waterput beland was.”

Voor Geert is groenten kweken een hobby van hem, maar wel één dat hij met hart en ziel doet. “Vannacht heb ik amper geslapen en lag ik voortdurend te piekeren. Ik ben er echt het hart van in. Ik kweek voornamelijk tomaten en pompoenen. Ik steek hier enorm veel tijd en passie in. Mijn serre is waarschijnlijk volledig vernield. Zondag komt de politie de nodige vaststellingen doen. Daarna zien we wat mogelijk is.”