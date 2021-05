Serpentarium sluit definitief de deuren

Het doek is definitief gevallen over ZOO Serpentarium in Blankenberge. De lange verplichte sluiting door corona, aanhoudende hoge vaste kosten, een uitdagende infrastructuur en een onzekere toekomst leidden tot deze beslissing.

Enige reptielenzoo van het land

ZOO Serpentarium, de enige reptielenzoo van ons land, zal de deuren niet meer openen. Een moeilijke beslissing voor de KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen) die de uitbating van de Blankenbergse trekpleister sinds 2009 in handen heeft. Jaarlijks genoten 57.000 bezoekers van spannende ontmoetingen met pijlgifkikkers, leguanen en wurgslangen. Toch was het vooral de lange verplichte sluiting door corona, de infrastructuur die een uitdaging was, de onzekerheid over de toekomst en de hoge vaste kosten die het Serpentarium het afgelopen jaar in een wurggreep namen. De directie zag dan ook geen andere optie dan definitief te sluiten. Vier vaste medewerkers verliezen hun baan.

Wat met de dieren?

ZOO Serpentarium sloot in maart 2020 verplicht de deuren als gevolg van de coronacrisis. Omdat de coronamaatregelen in het gebouw niet konden worden gegarandeerd, was een heropening uitgesloten. Zelfs met een versoepeling van de huidige veiligheidsmaatregelen, blijft ook een toekomstige opening onzeker. Intussen liepen de vaste kosten zoals voeding voor de dieren en de huur van het pand op de dijk van Blankenberge gewoon door. Toch werd op dierenzorg nooit een cent bespaard. “Het welzijn van de dieren komt steeds op de eerste plaats, ongeacht de situatie”, zegt algemeen directeur Dries Herpoelaert. “Om hun welzijn ook in de toekomst te garanderen, gaan we op zoek naar een degelijke, nieuwe thuis. Zowel in ZOO Antwerpen als ZOO Planckendael zal een deel van de 200 dieren worden ondergebracht.” Experten van ZOO Antwerpen zullen de verhuis van de reptielen in goede banen leiden.

Niet rendabel

Jammer genoeg betekende de coronacrisis het einde van een tijdperk. “Inkomsten vielen volledig weg en de hoge vaste kosten liepen gewoon door. Naast de huur voor het gebouw stonden ook nog enkele pittige investeringen inzake milieu en veiligheid op de planning. Deze situatie was niet langer houdbaar. De beslissing is met pijn in het hart genomen maar noodzakelijk.”