Serieverkrachter tekent verzet aan tegen vonnis

Hij was ruim zes jaar voortvluchtig, maar werd in september ingerekend in Polen. De man maakte zich in nauwelijks tien maanden tijd schuldig aan verschillende gewelddadige verkrachtingen en poging tot verkrachting. Onder meer op de Zeedijk van Oostende. De zwaarste feiten werden door de rechtbank zelfs gekwalificeerd als poging tot doodslag en verkrachting met foltering. De slachtoffers waren tussen de 17 en 43 jaar oud. Het DNA van de Armeense Oostendenaar werd aangetroffen op de broek van een van de slachtoffers.

Overlevering

In de zomer van 2012 stond de politie op het punt hem in te rekenen, maar wellicht wist hij via de achtertuin van zijn ouderlijke woning toch te ontkomen. De correctionele rechtbank van Brugge veroordeelde hem bij verstek tot 25 jaar cel. Na zijn straf blijft hij ook nog voor vijftien jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. De man stond stond op de Europese lijst van meestgezochte criminelen, maar bleef ruim zes jaar op de vlucht. Half september legde hij echter valse papieren voor toen hij in de Poolse stad Szczecin werd opgepakt voor slagen en verwondingen. De procedure rond zijn overlevering is momenteel nog hangende. Toch heeft zijn advocaat al verzet aangetekend tegen het verstekvonnis. Het nieuwe proces zal op 10 december van start gaan voor de correctionele rechtbank van Brugge. Wellicht zal hij op dat moment nog niet uitgeleverd zijn, waardoor de behandeling van de zaak naar alle waarschijnlijkheid zal worden uitge

steld.