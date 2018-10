Serieverkrachter riskeert acht jaar cel

Bart D. staat terecht voor poging tot verkrachting op een 19-jarig meisje uit Brugge, maar ontkent de feiten. Het openbaar ministerie vorderde acht jaar gevangenisstraf.

Op 17 juli 2017 ging het slachtoffer iets drinken op de Eiermarkt in Brugge. Op de terugweg werd ze met haar fiets klemgereden door een Mercedes. De bestuurder scheurde haar T-shirt kapot en ging bovenop haar liggen. Terwijl hij haar in een wurggreep had, uitte de man ook doodsbedreigingen. De toen 19-jarige vrouw verweerde zich hevig. Zo beet ze haar belager in zijn oksel en schopte ze zelfs in zijn kruis. De dader sloeg op de vlucht toen de moeder van het slachtoffer ter plaatse kwam. Toen ze merkte dat ze gevolgd werd, had de jonge vrouw immers gelukkig al haar moeder gebeld.

De speurders kregen in april een veroordeelde serieverkrachter in het vizier. Voor vijf brutale verkrachtingen werd Bart D. eind 2004 veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en tien jaar terbeschikkingstelling van de regering. Een verkrachting in Gistel leverde hem toen de bijnaam 'kapelletjesverkrachter' op. Op 3 februari 2002 achtervolgde D. immers een flikflooiend koppeltje naar een kapel. Onder bedreiging van een nepwapen verplichtte hij het meisje om zich uit te kleden. Haar vriendje moest toekijken tijdens de verkrachting. Aan de gerechtspsychiater verklaarde D. trouwens dat er nog steeds een nepwapen in zijn auto ligt, voor als het gevoel om iemand te verkrachten hem bekruipt. Volgens de deskundige is een levenslange chemische castratie dan ook de enige oplossing.

In het kader van die vorige veroordeling werd Bart D. op het moment van de feiten nog steeds begeleid door Fides in Beernem. De beklaagde droeg zelfs nog een enkelband, waardoor de speurders konden achterhalen dat hij kort na de verkrachting terug thuis was. Volgens het OM reed hij de uren voor de feiten doelloos rond, wellicht op zoek naar een slachtoffer. De kans is dus groot dat hij het meisje al op de Eiermarkt in de smiezen had. Zijn werkwijze was zo goed als identiek aan de feiten in het vorige dossier.

Laatste keer

De burgerlijke partij stond erop dat de zaak met open deuren behandeld werd. "Mijn cliënte wil dat niemand dit nog moet overkomen. Dit moet de laatste keer geweest zijn", aldus meester Frank Scheerlinck. De advocaat legde uit dat het slachtoffer in het donker niet meer met de fiets op pad durft. Er werd een schadevergoeding van ongeveer 8.000 euro gevorderd. "Die nacht is iets heel belangrijks van me afgepakt, mijn onbezonnenheid", verklaarde het slachtoffer.

Ondanks de bewijzen blijft Bart D. de poging tot verkrachting ontkennen. "Ik ben niemand tegengekomen die nacht en gewoon naar huis gereden", klonk het. Zijn advocaat Mathieu Langerock gaf toe dat hij zich in een moeilijk parket bevond. De verdediging wierp wel nog op dat twijfel in het voordeel van de beklaagde moet spelen. Voor het slachtoffer bestaat er echter geen twijfel meer over de schuld van de man. "Nu ik hem zo hoor babbelen, herken ik echt wel zijn stem", zei ze nog op het einde van de zitting.

De rechtbank doet uitspraak op 26 november.