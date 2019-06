Serieverkrachter krijgt zwaardere straf

Een 51-jarige serieverkrachter is door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot zes jaar effectieve gevangenisstraf voor een poging tot verkrachting in Brugge.

In juli 2017 reed hij een 19-jarig meisje op haar fiets met zijn auto klem toen ze op de terugweg was een avondje uit in Brugge. Hij scheurde haar T-shirt stuk en ging op haar liggen. Terwijl hij haar in een wurggreep had, uitte de man ook doodsbedreigingen. De vrouw verweerde zich hevig: ze beet haar belager in zijn oksel en schopte in zijn kruis. De dader sloeg op de vlucht toen de moeder van het slachtoffer ter plaatse kwam.

Enkelband

De speurders kregen een veroordeelde serieverkrachter in het vizier. Voor vijf brutale verkrachtingen werd hij eind 2004 veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en tien jaar terbeschikkingstelling van de regering. Een verkrachting in 2002 in Gistel leverde hem de bijnaam "kapelletjesverkrachter" op. In het kader van die veroordeling droeg de man nog een enkelband, waardoor de speurders konden achterhalen dat hij kort na de verkrachtingspoging terug thuis was.

Zwaardere straf

In eerste aanleg in Brugge was hij veroordeeld tot vier jaar celstraf en vijf jaar ter beschikkingstelling. Maar de man bleef ontkennen tot zijn zaak in beroep werd behandeld. Daar bekende hij de feiten deels. Hij moet nu zes jaar naar de gevangenis en blijft daarna tien jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank.