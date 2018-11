Serieverkrachter kan het niet laten

Een 50-jarige serieverkrachter is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot vier jaar effectieve gevangenisstraf voor een poging tot verkrachting in Brugge.

De man blijft daarna ook vijf jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. Het openbaar ministerie had acht jaar gevangenisstraf gevorderd. In juli vorig jaar ging zijn slachtoffer iets drinken op de Eiermarkt in Brugge. Op de terugweg werd ze met haar fiets klemgereden door een Mercedes. De bestuurder scheurde haar T-shirt kapot en ging bovenop haar liggen. Terwijl hij haar in een wurggreep had, uitte de man ook doodsbedreigingen. De toen 19-jarige vrouw verweerde zich hevig. Zo beet ze haar belager in zijn oksel en schopte ze in zijn kruis. De dader sloeg op de vlucht toen de moeder van het slachtoffer ter plaatse kwam.

Man ontkent

De speurders kregen in april een veroordeelde serieverkrachter in het vizier. Voor vijf brutale verkrachtingen werd hij eind 2004 veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en tien jaar terbeschikkingstelling van de regering. Een verkrachting in Gistel leverde hem toen de bijnaam "kapelletjesverkrachter" op. De beklaagde bleef op de zitting zijn betrokkenheid bij de poging tot verkrachting ontkennen. "Ik ben niemand tegengekomen die nacht en ben gewoon naar huis gereden", klonk het. Nochtans zijn er heel wat bewijzen tegen de man. "Nu ik hem zo hoor babbelen, herken ik echt wel zijn stem", voegde het slachtoffer er nog aan toe.