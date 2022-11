Serge Berten werd 40 jaar geleden vermoord in Guatemala: leerlingen maken documentaire

Enkele leerlingen van de Futurascholen in Menen hebben een documentaire gemaakt over Serge Berten, de missionaris uit Menen die 40 jaar geleden werd ontvoerd en vermoord in Guatemala, in Centraal-Amerika.

De rechtszaak daarover loopt nog, en net nu heeft de kamer van inbeschuldigingstelling beslist dat vijf personen uit Guatemala hier voor het hof van assisen moeten terechtstaan.

Het is een documentaire van een half uur geworden, met vooral getuigenissen van familie en vrienden van de pater Scheutist. Zij vertellen hoe Serge Berten het in Guatemala opnam voor de onderdrukten, tegen de uitbuiting van arbeiders en Indiaanse boeren.

"Het moeilijkste was om echt een verhaal te maken in de documentaire. We hebben heel wat mensen die hetzelfde vertellen op hun eigen manier. Het moeilijke is om daar een soort evenwicht in te vinden, dat die verhalen overeenkomen en dat die verhalen in elkaar overlopen", klinkt het bij Wiebe Libert van Futuraschool Menen.

Net deze week besliste een Brusselse rechtbank dat vijf mensen uit Guatemala zich hier moeten komen verantwoorden voor het Hof van Assisen, onder meer twee voormalige ministers. Er is deze week een internationaal aanhoudingsbevel tegen hen uitgevaardigd, maar de kans is groot dat ze bij verstek zullen veroordeeld worden.