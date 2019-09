September 1944: Zeebrugge en Knokke-Heist niet bevrijd

In het For Freedom Museum in Ramskapelle wordt verteld hoe dat komt, en hoe zwaar die extra lange bezetting woog op de inwoners. Freddy Jones, For Freedom Museum: “Terwijl zowat heel West-Vlaanderen begin september bevrijd is, is dat niet het geval voor Knokke-Heist en Zeebrugge. De Canadezen geven de voorkeur om naar Arnhem te trekken om er de brug over de Rijn in te nemen, wat trouwens niet zal lukken. De twee West-Vlaamse kustgemeenten zullen moeten wachten tot begin november.Je kunt je wel voorstellen dat de bevolking het allerminst leuk vond dat ze zolang op hun vrijheid moesten wachten.”

Alles onder water gezet

De bevrijding van het laatste stukje bezet West-Vlaanderen zelf verloopt bovendien moeizaam. Bij de Canadezen zitten veel nieuwe recruten met weinig ervaring. Bovendien hebben de Duitsers alles onder water gezet. “De Duitsers hadden een les gekregen van de Nieuwpoortenaars. Ze hadden alles onder water gezet. Zo verhinderden ze luchtlandingsaanvallen. Je dwingt de aanvaller ook om op hoger gelegen dijken op te rukken. En zo ben je een makkelijk doelwit.”

De strijd is hard. Knokke wordt op 1 november bevrijd, Heist op 2 november en Zeebrugge heeft de trieste eer om als laatste Vlaamse gemeente bevrijd te worden, op 3 november. De bevolking is blij als ze de Canadezen ziet maar van een kermisstemming zoals in Tielt is geen sprake. Ze hebben te lang moeten wachten op hun vrijheid, en de schade aan hun huizen is zo groot dat er geen tijd is om te feesten.