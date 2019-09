September 1944: de Polen zijn daar!

75 jaar geleden kwam er in onze provincie een einde aan de Tweede Wereldoorlog. We blikken deze week met vier reportages in onze nieuwsuitzendingen terug.

Wat vandaag niet meer zo goed geweten is, is dat een groot deel van West-Vlaanderen door Polen is bevrijd. Dat mogen we nochtans niet vergeten, zegt Dirk Verbeke. Hij is curator van de tentoonstelling ‘Gepantserde Vleugels’, die momenteel in de Europahal in Tielt loopt.

Op 6 september 1944 stak de eerste Poolse pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek de Franse grens over. Ze bevrijdde Abele en Westouter op haar weg naar Poperinge. In die stad was er nauwelijks weerstand. De Duitsers waren massaal op de vlucht geslagen. En de Poperingenaars, die waren uitzinnig van vreugde. Ze bedankten hun bevrijders, en dachten dat het Britten of Canadezen waren.

12 Polen sneuvelen in Ieper

’s Avonds verliep de bevrijding van Ieper moeizamer. De Duitsers verdedigden de stad goed. Bovendien zette generaal Maczek geen zwaar materiaal in, zijn respect voor de stad was groot. Hij wist wat er tijdens de eerste wereldoorlog gebeurd was. Tijdens man op man gevechten sneuvelden 12 Polen. De avond zelf nog werd er feest gevierd.

Via Langemark en Hooglede naar Roeselare

De dag erop, 7 september, trokken de bevrijders via Langemark en Hooglede naar Roeselare. Die stad werd nog beter verdedigd dan Ieper. Hier kregen de Polen hulp van onderwijzeres Simonne Brugghe (foto). Zij voerde een verkenningstocht uit in de stad, en vertelde aan de Polen waar de zwakke punten van de Duitsers zaten. Daardoor kon de stad snel worden bevrijd.

De vernielingen en het aantal doden vielen ook hier mee. De Roeselarenaars waren de Polen erg dankbaar, al dachten ze ook hier eerst dat het om Britten of Canadezen ging. Maczek werd meteen geëerd, en een plein in het centrum kreeg de naam ‘Polenplein’.

De Polen trokken daarop naar Tielt, waar hen op 8 september 1944 een moeilijke strijd wachtte.

