Sensationeel: doelman Club Brugge scoort gelijkmaker in blessuretijd

Jordi (23.) bracht Real op voorsprong in het stadion van KV Oostende, maar Club reageerde snel. Mathias De Wolf (27.) zette op strafschop de gelijkmaker op het bord. Blauw-zwart drong nadien aan, maar aan de overkant sloeg Real toe, via Rodriguez Delgado (78.). Club leek nadien niet meer te reageren, tot doelman Lammens (90.+5) diep in de extra tijd de gelijkmaker op corner binnenkopte. Real wint de poule met dertien punten en stoot rechtstreeks door naar de achtste finales. Club (10 ptn) speelt als runner-up barrages tegen de winnaars van het kampioenenspoor (waar geen Belgische ploegen aan deelnemen) voor een plaats bij de laatste zestien. Galatasaray (6 ptn) en Paris Saint-Germain (3 ptn) spelen later woensdag nog tegen mekaar maar zijn zeker van de exit. De loting van de barrages volgt volgende week maandag.

Bekijk hier het doelpunt van doelman Senne Lammens: