In Deerlijk hebben de bewoners van het woonzorgcentrum een huifkartocht door het centrum van de gemeente gemaakt om al even van de kerstsfeer te proeven.

Voor velen is het al lang geleden dat ze nog eens in de centrumstraten kwamen. Het was de kerstman zelf die de senioren met de huifkar naar het centrum van de gemeente bracht. Dankzij een nieuwe handelaarsvereniging zijn de straten heel feestelijk aangekleed. Met veel lichtjes en een rode loper. En het mocht dan wel koud zijn, de senioren genoten er van. Ook dit weekend zullen de huifkarren door het centrum rijden.