De 29-jarige Selemani kwam in 2018 naar België en ging toen bij Union aan de slag, dat in tweede klasse voetbalde op dat moment. Na een seizoen bij de Brusselaars, waarin hij 19 goals scoorde en 11 assists uitdeelde in 35 wedstrijden, stapte hij in 2019 over naar Kortrijk. In totaal kwam hij 103 keer in actie voor de Kerels, met 32 doelpunten en 20 assists in vier seizoenen. De vleugelspeler heeft ook 26 caps voor de Comoren op de teller.