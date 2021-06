In de nacht van maandag op dinsdag zijn vandalen aan het werk geweest in Sijsele. Ze hebben verschillende boodschappen in graffiti gespoten op onder meer bestelwagens, garagepoorten en verkeersborden.

De boodschappen zijn van seksistische aard. 'Homo. I'll kill you', is één van de boodschappen. De meeste graffiti is intussen verwijderd. Er is ook ingebroken in de gemeentelijke school en het KSA-lokaal. De politie van de zone Damme/Knokke-Heist is een onderzoek gestart.

Van de dader(s) is voorlopig geen spoor.