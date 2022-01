Seksafspraakjes met 16-plussers: onderzoek naar directeur van school Ibis

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de directeur van de Ibis-school in Bredene. Dat heeft voor zover we weten niets te maken met de school zelf.

De man zou seksafspraakjes gemaakt hebben, buiten de schoolmuren, met jongens tussen 16 en 18. Alles zou ook gefilmd en gedeeld zijn. De man is voorlopig geschorst.

De school, Koninklijk Werk Ibis, in Bredene kent iedereen als de matrozenschool. De directeur rijdt er al jarenlang een onberispelijk parcours. Toch is het Brugse parket drie maanden geleden een onderzoek gestart. De man regelde - op hotel of op het strand - seksafspraken. Met jongeren van zestien of ouder, dat wordt onderzocht, wat mits toestemming niet strafbaar is. Maar de zaken zijn ook gefilmd en gedeeld. Op de laptop van de man staat heel wat materiaal.

Mededeling school

De school neemt afstand van de feiten in een mededeling. "Het bestuursorgaan van Koninklijk Werk IBIS neemt kennis van een schrijven van de gerechtelijke instanties dat er een onderzoek loopt ten laste van de algemeen directeur. Daarbij wordt bevestigd dat dit onderzoek over de privésfeer van de directeur gaat en dat IBIS als instelling daarbij niet betrokken is. Om het onderzoek in alle sereniteit te laten verlopen, heeft het bestuursorgaan van IBIS het gepast geacht over te gaan tot de schorsing, verdere ontwikkelingen afwachtend. Het personeel van de school is aangeslagen. Alle feiten speelden zich af buiten de schoolmuren, in de vrije tijd van de directeur."