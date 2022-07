Sebastien Dewaele en Wouter Bruneel op TAZ met humoristisch verhaal

Sebastien Dewaele en Wouter Bruneel spelen “Once upon a time in de Westhoek” op Theater Aan Zee in Oostende. Wouter Deprez schreef het menselijk, maar ook humoristisch verhaal van twee vrienden, die ondanks hoogoplopende ruzies, tot elkaar gedoemd zijn.

Het speelt zich allemaal af in Gijverinkhove, een dorp in de Westhoek. Wouter Bruneel: "Dat je ondanks de spanningen en problemen die er zijn, gewoon verder doet. En dat is iets wat we alle twee, Sebastien en ik, heel schoon vinden in verhalen, heel aantrekkelijk vinden en misschien een beetje missen in het dagelijks leven.

Sebastien en Wouter spelen de voorstelling in open lucht, op een scheepswerf op de Oosteroever met het Visserijdok als achtergrond. Sebastien Dewaele: "Je hebt geen decor meer nodig. In die zin verliest een voorstelling die gemaakt is voor een zaal aan intimiteit, maar wint het aan kracht doordat je het op een locatie zit die schitterend is."

De vijf voorstellingen die in open lucht op een scheepswerf gespeeld worden, zijn intussen uitverkocht.