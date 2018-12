SeaMade kan starten met bouw van (laatste) windmolenparken

Dat is vandaag in Brussel bevestigd nu het financiële plaatje rond is. Tegen 2020 moeten de parken al operationeel zijn.



De 'financial close' is rond, dus kan SeaMade, een samenwerking tussen het consortium en hoofdaandeelhouder Otary, Engie Electrabel en Eneco Wind Belgium, beginnen met de ontwikkeling van de windmolenparken Seastar en Mermaid, die samen het grootste windpark op zee zullen vormen. Seastar ligt een veertigtal kilometer voor de kust, tussen Belwind en Northwind. Mermaid ligt het verst van de kust verwijderd, zo'n vijftigtal kilometer.



SeaMade zal in beide parken 58 windturbines plaatsen, geïnstalleerd en onderhouden door Siemens Gamesa. Het gaat om de grootste windturbines op de Noordzee.



Samen hebben Mermaid en Seastar een totaalcapaciteit van 487 MW, goed voor de productie van groene energie voor 485.000 huishoudens en een reductie van een half miljoen ton CO2-uitstoot. Er komen ook twee offshore-substations die verbonden worden met het net van energienetbeheerder Elia. Daarvoor moet 28 kilometer aan onderzeese hoogspanningskabels worden aangelegd.

Pionier

"Offshore-energie wint meer en meer aan belang in de Belgische energiemix en levert op jaarbasis schone energie voor vijftig procent van de huishoudelijke consumptie", aldus CEO van SeaMade Mathias Verkest, die ontzettend trots was dat de financiële deal kon afgerond worden, amper dik twee maanden na het groen licht van de Europese Commissie. De bouw start in de zomer van 2019. De parken zullen vanaf eind 2020 energie leveren. De totale investeringskost bedraagt 1,3 miljard euro.



Daarmee zijn of worden alle beschikbare concessies ontwikkeld, maar staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) zei afgelopen weekend de capaciteit van offshore energie op de Noordzee te zullen verdubbelen.



"We zijn de vijfde grootste producent van offshore windenergie. We moeten pionier en aan de top blijven", aldus De Backer. "De Noordzee is ook de juiste plaats om nieuwe innovatieve technologieën te ontwikkelen. Als staatssecretaris voor de Noordzee blijf ik geloven in een toekomst met meer hernieuwbare energie." De Backer gaf mee dat met deze ontwikkeling de klimaat- en energiedoelstellingen worden nagekomen, waarmee hij meteen een antwoord gaf op de klimaatmars in Brussel van zondag.