SEADS in Sint-Janshospitaal Brugge

Op de zolder van het Sint-Janshospitaal in Brugge staat een bijzondere installatie opgebouwd met recuperatiemateriaal van tentoonstellingen van de afgelopen 20 jaar. Het is een project van SEADS, wat staat voor Space Ecologies Art & Design.

De Biomodd-installatie op de zolder van het het Sint-Janshospitaal in Brugge werd gecreëerd met meer dan 120 deelnemers uit Brugge en het SEADS-netwerk in nauwe samenwerking met Musea Brugge. In Biomodd worden natuur en technologie samengebracht tot een hybride interactieve kunstinstallatie. De installatie is samengesteld met constructiematerialen, gerecycleerd uit de talrijke kunsttentoonstellingen van de voorbije 20 jaar. Op die manier slaat de installatie een brug tussen het rijke historische verleden van de stad en de artistieke visies over de toekomst van onze wereld. Het kernidee is de co-creatie van experimentele systemen waarin gerecycleerde computers en levende ecosystemen naast elkaar bestaan en elkaar wederzijds versterken.

SEADS

SEADS staat voor ‘Space Ecologies Art & Design’. Het collectief verzamelt artiesten, wetenschappers, ingenieurs en activisten uit alle hoeken van de wereld die toekomstgericht kritisch denken en experimenteren. Ze ontwikkelen participatieve projecten rond maatschappelijk relevante thema’s als ecologie en technologie.





Zomerprogramma

SEADS pakt in Brugge de hele zomer lang uit met verschillende activiteiten. Zo zijn er (online) debatten en komen er klimaatdichters langs in de tuin van het Gezellehuis. SEADS organiseert ook familieworkshops en een filmavond. Meer info vind je op de site van SEADS.