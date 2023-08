Sea Life speurt naar zeehond, in de Brugse ringvaart

Dat medewerkers van Sea Life uitrukken om een gestrande zeehond te helpen, dat gebeurt wel vaker. Maar in de Brugse Ringvaart moeten ze toch niet zo veel uitrukken. Het scheepvaartverkeer is gevraagd om de snelheid aan te passen.

Het was een ongewoon beeld, deze namiddag aan de Dampoort in Brugge. Medewerkers van Sea Life die op aan de Ringvaart in Brugge op zoek gaan naar een zeehond. Het diertje is er al een tijd, maar hoort daar eigenlijk niet thuis. Voorbijgangers spotten de zeehond deze voormiddag. Sea Life kreeg de hulp van de Brugse brandweer, die ook nog maar zelden voor een zeehond moest uitrukken.

Waarnemend burgemeester van Brugge, Minou Esquenet: “De brandweer en de stadsdiensten werden snel op de hoogte gebracht en volgden de situatie van nabij op. Ook werd de scheepvaart opgeroepen om de snelheid aan te passen en om goed uit te kijken. Volgens sluiswachters zou het dier al een tweetal weken in de buurt rondzwemmen. Het dier had het hier duidelijk naar zijn zin.”

Schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis: “We namen contact op met het zeehondenopvangcentrum van Sea Life Blankenberge voor overleg over het lot van de zeehond. Eerst werd beslist om het dier met rust te laten. Om het welzijn van het dier maximaal te garanderen, besliste Sea Life Blankenberge dan toch om de zeehond deze namiddag samen met de brandweer richting zee te drijven.”