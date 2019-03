Sea Life laat 500ste zeehond vrij

De zeehond werd op 3 februari gevonden in Nieuwpoort, de gemeente die het dier ook heeft geadopteerd. Na een verblijf van ongeveer twee maanden in het zeehondenopvangcentrum, werd Nona vandaag vrijgelaten in de haven van Nieuwpoort. Toen de zeehond gevonden werd had ze hoge koorts, was ze uitgeput en had ze een gezwel aan de nek die verwijderd moest worden.

Naamgeving

De gemeente Nieuwpoort adopteerde haar en koos ook de naam. “We openden een enquête voor de inwoners van Nieuwpoort, hierin konden zij de naam van het dier zelf kiezen. Nona bleek uiteindelijk de favoriet.”, vertelt Geert Vanden Broucke, burgemeester van Nieuwpoort. “Ik vind de grote reactie die hierop kwam een teken dat Nieuwpoort veel belang hecht aan de dieren. Als men aan Nieuwpoort denkt, denkt men ook meteen aan de zeehonden die hier komen rusten.”