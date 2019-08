Sea Life doet gooi naar wereldrecord zandsculpturen

Sea Life in Blankenberge waagt zich binnenkort aan een wereldrecordpoging zandsculpturen. Het dierenpark wil vierhonderd zeeschildpadden maken in Middelkerke. Met het initiatief wil het park aandacht vragen voor de natuur en de zeedieren.

. "De zeeschildpad is door toedoen van verschillende factoren bedreigd", zegt Victor Vienne, dierenverzorger bij Sea Life Blankenberge. "Een hiervan is de grote hoeveelheid plastic in de oceanen. Ook de vervuilde stranden zorgen ervoor dat zeeschildpadden geen veilige plek meer vinden om hun eieren te leggen."

Op 23 augustus wil Sea Life 400 exemplaren van de bedreigde diersoort bouwen in zand en dit laten registreren in het Guiness World Records Book als wereldrecord zandsculpturen. Daarmee steunt het het initiatief van Sculpture Westende. Momenteel staat het record op 287 exemplaren in Taiwan. "Vandaag kunnen bezoekers bij onze vier sculptuurkunstenaars terecht om alvast de kneepjes van het vak te leren", zegt Astrid Vertongen van Sea Life Blankenberge.

Voor de recordpoging zoekt Sea Life nog helpende handen om de zandschildpadden te maken. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de toeristische dienst van Middelkerke en Westende. De deelnemers moeten minstens 12 jaar oud zijn of begeleid worden door een plus 12-jarige en moeten op 23 augustus beschikbaar zijn van 10 tot 14.30 uur in Middelkerke.