Sea King RS05 wordt lesmateriaal in VLOC Oostende

De Sea King RS05 krijgt zijn definitieve rustplaats in het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) in Oostende. De reddingshelikopter zal gebruikt worden als educatief materiaal door studenten Vliegtuigtechniek.

Het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum in Oostende opende zijn deuren in juni 2007. Het is de thuisbasis voor de bacheloropleiding Luchtvaart van VIVES Hogeschool, secundair onderwijs Vliegtuigtechnieken van Petrus & Paulus West en de volwassenopleiding van de VDAB Aspirant Vliegtuigonderhoudstechnicus. De opleidingen zorgen samen voor een 200-tal studenten Vliegtuigtechniek.

'The Black Beauty'

'De Sea King RS05 word ook wel “the black beauty” genoemd', zegt het VLOC. 'Gebouwd in het jaar 1976 kende het zijn eerste vlucht in juni van datzelfde jaar. De basis van Koksijde mocht hem in ontvangst nemen in november 1976. Sinds 2001 draagt dit toestel met trots de Belgische kleuren op zijn herkenbaar zwarte body. Na een prachtige carrière van 43 jaar mag hij effectief op pensioen gaan in Oostende. De Sea Kings vlogen in totaal 60.000 vlieguren en redde 1.757 personen in 3.309 reddingsacties. De Sea King RS05 zal nu de luchtvaartstudenten in Oostende en ver daarbuiten inspireren om hun carrière uit te bouwen in deze boeiende sector', aldus het VLOC.

Vorige week donderdag namen de kust en Koksijde afscheid van de iconische reddingshelikopter. Vanaf nu neemt de moderne NH-90 de opdrachten over.

