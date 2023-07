Sea King even terug in Koksijde voor opendeurdag

Slechts een keer per jaar is de luchtmachtbasis in Koksijde toegankelijk voor het publiek, dus haalt defensie alles uit de kast. Er zijn vliegdemonstraties met F-16's en de Red Devils tonen hun kunstjes in de lucht. Al is het toch de Sea King die met de meeste aandacht gaat lopen. De iconische reddingshelikopter keerde speciaal voor deze opendeurdag even terug naar de basis in Koksijde.

Met de opendeurdag laat defensie het grote publiek kennismaken met de luchtmacht en daarmee wil ze ook nieuwe rekruten aantrekken.