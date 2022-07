Sea King en F16 blikvanger op Expo over luchtmacht in Koksijde

Nog tot midden augustus kan je op de luchtmachtbasis van Koksijde een kijkje nemen achter de schermen van de luchtmacht. Er loopt een expo en er staan ook verschillende toestellen waar je even in mag gaan zitten.

De NH90 heeft de voorbije zes maanden 24 levensreddende operaties uitgevoerd op zee. De NH90 is de opvolger van de bekende SeaKing. En in Koksijde zijn ze klaar voor een nieuw seizoen. Al is ook de luchtmacht op zoek naar personeel. Er werken nu 5.000 mensen maar er staan 600 vacatures open. Onder andere voor piloot, een job die tot de verbeelding blijft spreken, zegt de chef van de Belgische luchtmacht, Thierry Dupont: "We hebben daar heel veel kandidaten voor. Vooral omdat Topgun 2 nu net in de zalen speelt, Maverick. Dat is goeie reclame." (lees verder onder de foto)

Er loopt ook een tentoonstelling die schetst hoe de luchtmacht werkt en evolueert. Want heel wat oude toestellen worden vervangen door nieuwe exemplaren. Er staat een F16, en ook de SeaKing is even terug. "De SeaKing is een oud werkpaard waar we nog altijd zeer trots op zijn, alhoewel hij niet meer vliegt," zegt Kurt Verwilligen. "Het is voor de bezoeker een unieke kans om te komen kijken en in dat toestel te kijken."

De expo loopt de hele zomer.