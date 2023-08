Scouts terug thuis na bewogen Jamboree: "Onvergetelijke belevenis"

Bijna alle Belgische scouts zijn weer terug in het land, na de woelig verlopen Jamboree, de internationale scoutsbijeenkomst in Zuid-Korea. Eerst was er de extreme hitte, dan problemen met het sanitair en uiteindelijk moesten ze vluchten voor een tyfoon, een tropische storm.

Hoe dan ook een onvergetelijke belevenis, vindt ook leidster Saar uit Beveren-Leie, bij Waregem.

"Ik moet wel zeggen, het is niet overal zo op het terrein. Er waren groene en rode zones, maar sowieso zou er iemand last van gehad hebben. Dus was dat niet ideaal om daar te blijven en is het heel goed dat we geëvacueerd zijn", vertelt Saar Deschamps, leidster Unit 6.

"Juiste beslissing"

Echte scouts kunnen wel tegen een stootje, al is niemand opgewassen tegen een tyfoon. Belgische scouts moeten het Jamboreeterrein in Zuid-Korea verlaten.

"Op het moment dat we dat nieuws kregen, dachten we ‘goed, we gaan daar ook wel mee om kunnen als contingent. We hebben al een paar dingen gehad, dus dat zal ook wel lukken.’ Maar jammer genoeg hebben ze dan beslist om te evacueren. Maar goed, dat is de beste beslissing geweest."

Het nieuws van de evacuatie zorgde wel voor wat ongerustheid, maar alles verliep uiteindelijk zonder problemen.

"Ik had meer het gevoel dat wij als laatste dag ons kampterrein aan het opruimen waren en dat Jamboree gedaan was en dat we op die manier vertrokken", vertelt Saar. "De matjes opruimen, de tenten opruimen. 't Voelde niet echt als een evacuatie."

Alternatief programma

De scouts verhuizen naar een stad iets noordelijker, in de buurt van hoofdstad Seoul. En zo werd een programma in open lucht ingeruild voor een alternatieve versie binnen.

"We hebben een K-movie bekeken, dus een typisch Koreaanse film. We zijn naar twee musea geweest. We hebben ook een K-popconcert gehad op het laatste moment, onverwacht. Dus er werd daar ook heel goed mee omgegaan."

Saar keert met een positief gevoel terug van haar Jamboree-avontuur én met een aantal Koreaanse geschenkjes.

"We hebben ook heel veel cadeaus gekregen van de Koreanen omdat ze zich wat schuldig voelden. Voor hen was dat nationale ramp. Dus eigenlijk hebben we nog heel veel kunnen wisselen en doen. Een Koreaanse T-shirt van het Koreaanse contingent, dus op zich heb ik ook heel veel mooie herinneringen mee van Jamboree."