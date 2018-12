Schutter Fitnessmoord krijgt zwaardere straf: 12 jaar

De schutter van de zogenaamde Fitnessmoord in Dadizele is in beroep veroordeeld tot 12 jaar cel.

De twintiger uit Moorslede, die terechtstond voor doodslag, kreeg in eerste aanleg nog vijf jaar gevangenis, maar het parket ging in beroep tegen die uitspraak omdat het de straf te licht vond. In de zomer van 2016 schoot hij in Dadizele een Antwerpenaar van 20 dood bij een mislukte drugdeal.

Ook twee van zijn vrienden werden veroordeeld voor hun aandeel in de feiten. De hoofdbeklaagde kreeg ook 40 maanden cel voor drugsbezit . Zijn vriend krijgt 50 maanden cel als leider van een criminele organisatie en 12 maanden voor verboden wapendracht. Een derde partner ten slotte kreeg 30 maanden cel.

Lees ook: