"Schuif laagwaterlijn 100 meter op": zo willen experts onze kust beschermen

Het voorstel is één van de conclusies van 90 deskundigen die meer dan anderhalf jaar hebben gewerkt rond de kustverdediging.

Met de werken die nu al bezig zijn, is onze kust bestand tegen een zeespiegelstijging van 30 centimeter tegen 2050. Maar er is meer nodig. In de nieuwe Vlaamse Kustvisie is er -naast het opschuiven van de laagwaterlijn naar zee- ook sprake van nieuwe duinen en de versterking van de havens. Van een kunstmatig eiland voor de kust is geen sprake meer. De Vlaamse Regering moet een definitief plan opmaken.

