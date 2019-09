Schrijversduo Damen & Vandermeeren stelt nieuwste thriller voor

Het schrijversduo Damen & Vandermeeren heeft in Zedelgem zijn nieuwste thriller 'Bodemloos' voorgesteld. Het is het tweede deel van een trilogie van de Torhoutse auteur Hilde Vandermeeren en de Antwerpse advocaat Walter Damen.

De verwachtingen zijn hoog gespannen want het eerste boek van het schrijversduo was meteen een schot in de roos. De boekvoorstelling werd door een tachtigtal fans bijgewoond.

In de trilogie van Walter Damen en Hilde Vandermeeren draait alles rond een jonge advocate met West-Vlaamse roots. De hoofdfiguur kan symbool staan voor het schrijversduo. Want Hilde tekende de karakters en psychologie uit en Water zorgde ervoor dat de verhaallijnen juridisch kloppen.

Tegen volgend najaar ligt 'Meedogenloos' in de winkel. Dat is het laatste deel in de Damen & Vandermeeren misdaadtrilogie.