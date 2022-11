Schoten gelost bij politieonderzoek na inbraak

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er inbraak in de telefoonwinkel Smartgroup in Brugge. Na een onderzoek van de politie werden er schoten gelost.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag werd er ingebroken in de telefoonwinkel Smartgroup, gelegen op de hoek van de Maalse Steenweg en de Vredestraat. De iemand uit de buurt hoorde rond 2 uur 's nachts een doffe klap en zag buiten enkele inbrekers stukken glas naar de overkant slepen.

(lees verder onder de foto)

Terwijl de dieven hun buit bijeen aan het rapen waren, werd de politie al opgebeld. Een politiepatrouille was bijzonder snel ter plaatse en kon de daders op heterdaad betrappen. Na een achtervolging doorheen tuinen in de achtergelegen wijk kon één dief gevat worden. Zo kon een tas met gestolen gsm's en de kassa met inhoud meteen terug gebracht worden naar de eigenaar.

Tijdens de arrestatie waren de andere dieven op dat moment bezig met de alarmkabels van de uitgestalde gsm's door te knippen. Ze werden toen opgeschrikt door het alarm en sloegen op de vlucht.

(lees verder onder de foto)

De politie heeft toen een hinderlaag opgesteld waarbij ze de getroffen winkel in observatie hielden. Blijkbaar zijn de dieven toen teruggekeerd en werden in de Toekomststraat zelfs schoten gelost. De winkel zelf ligt overhoop en daar is lichte schade, het stukgeslagen winkelraam werd reeds dichtgespijkerd door de brandweer. De man vertelt dat dit wel een verhaal is met een goed einde. Het had helemaal anders kunnen uitdraaien.