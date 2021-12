Schot in de zaak: drukke rotonde in Wervik wordt kruispunt met lichten

De heraanleg van een drukke rotonde in Wervik komt eindelijk uit de startblokken.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits en Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters maken daarvoor 2 miljoen euro vrij uit de relancemiddelen, bovenop de 4 miljoen euro die voorzien is in het Investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer. De aanpassing tot een lichtengeregeld kruispunt zal leiden tot vlotter en veiliger verkeer en laat toe dat de volgende fase van het brownfieldproject Tybersite in Menen wordt gerealiseerd.

De rotonde in Wervik waar de expresweg N58 de N8 Menen-Geluwe kruist, kent al jaren een capaciteitsprobleem waardoor op piekmomenten files ontstaan tot op de autosnelweg A19. De N58 richting Moeskroen staat dan ook op de lijst van de gevaarlijke punten. De heraanleg omvat een aantal mobiliteitsaanpassingen: enerzijds komt er de ontdubbeling van de N58 vanaf de A19 tot de N338, dus daar komen vier rijstroken. Daarnaast wordt de kruising N8 x N58 aangepast van rotonde naar lichtengeregeld kruispunt zodat er een vlottere doorstroming is en minder kans op file op het complex A19-N58. Het kruispunt met de N338 wordt een soort turborotonde, met voorsorteerstroken.

Burgemeesters tevreden

Burgemeester Eddy Lust, Menen: “Stad Menen is uitermate tevreden met deze heraanleg. Iedereen die daar vandaag in de file staat, ziet dat ingrepen er meer dan noodzakelijk zijn. Deze infrastructuurwerken zullen de verkeersleefbaarheid voor Wervik en Menen sterk verbeteren. De ontdubbeling levert een grote bijdrage tot een betere bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen en ontlast het centrum van Menen verder van doorgaand verkeer. Bovenal wordt hiermee het aantal conflictpunten tussen de verschillende weggebruikers op dit traject sterk verminderd en verhoogt de verkeersveiligheid hierdoor voor alle weggebruikers”.

Burgemeester Youro Casier, Wervik: “De ontdubbeling van de N58 en de heraanleg van het kruispunt N58/N8 zijn voor de Stad Wervik van primordiaal belang. Dit in het kader van de economische ontwikkeling van onze Stad. Daarnaast zullen deze aanpassingswerken zorgen voor een betere verkeersveiligheid, dit zowel ter hoogte van de afrit 2a A19/N58, als zowel het kruispunt N58/N8. We kijken dan ook reikhalzend uit naar de start van de werken, hopende op een snelle en adequate realisatie.”