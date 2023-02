Schoonvader bekent moord "omdat zijn familie bedreigd wordt"

De schilder hoopt dat zijn vrouw en familie nu met rust worden gelaten. Binnenkort volgt een tweede reconstructie van de moord, later het hof van assisen.

Op zondagavond 17 juli schiet Stephane V. zijn schoonzoon Mario dood, Op het jaagpad langs de IJzer in Stuivekenskerke. In het lichaam van de loodgieter uit Koekelare belanden acht kogels, vier andere missen hun doel. Zeven maanden lang blijft Stephane V halsstarrig de schietpartij ontkennen. Maar na een mislukte poging om op borg vrij te komen én een slechte test aan de leugendetector gaat hij gisteren over tot bekentenissen. Bram Elyn, advocaat Stephane V. : "Het is de factor bedreigingen naar de familie toe die de doorslag hebben gegeven. Omdat hij vanuit de gevangenis zijn beschermde rol als vader en partner niet kan vervullen. Hij wil ook absoluut een signaal geven aan de nabestaanden dat hij zijn verantwoordelijkheden wil opnemen en dat die mensen antwoorden van hem mogen verwachten op het proces."

Tweede reconstructie

Tien dagen na de feiten was er al een reconstructie met de verdachte. Na de bekentenissen van gisteren zal snel een tweede volgen. Het gebruikte pistool is nog altijd spoorloos. "Eerst was er een trajectreconstructie om na te gaan of hij effectief het traject had afgelegd zoals de politie en onderzoeksrechter het vermoeden. Nu volgt een tweede reconstructie op de plaats delict waar hij zijn handelen en de schoten zal moeten tonen aan de speurders."

Stephane V. komt uit de buurt van Rijsel en was al meer dan 30 jaar getrouwd. Een flinke kerel met tattoos die vaak in de gym te vinden was, maar ook in de schietclub. In de uren vóór de dodelijke schietpartij was de schilder nog aan het pootjebaden in de Noordzee. "Hij was met zijn vrouw aanwezig op het strand, wat ook duidelijk zal aangeven dat hij die dag absoluut niet de intentie had om zijn schoonzoon om het leven te brengen. Het feit dat hij daar zeer ingrijpende daden heeft gesteld tegenover zijn schoonzoon strookt absoluut niet met zijn karakter en persoonlijkheid. Op zich is dat een heel zachtaardige en lieve man."

Stephane zou voor zijn schoonzoon Mario steeds vaker koerier moeten spelen om drugs rond te brengen. Daar wou de man mee stoppen, en hij is in Stuivekenskerke door het lint gegaan.

