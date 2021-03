Schoonheidssalons werken laat door

Niet alleen kappers, maar ook tattoo- en piercingshops en schoonheidssalons maken zich op voor de laatste uren. Het is er druk, velen gaan tot laat vanavond nog door met hun klanten. En dat tot hun grote ontgoocheling.

De niet-medische contactberoepen werden beloofd dat ze niet meer zouden sluiten. Een loze belofte, en hoe lang ze dit keer dicht moeten is nog niet duidelijk.

Schoonheidsspecialiste Daphne, nog maar pas bevallen van haar derde kindje, is teleurgesteld. Haar huidverzorgingssalon is nog maar drie weken open en het moet alweer dicht. Nochtans had premier Decroo beloofd dat de heropening op 1 maart definitief zou zijn.

Doorwerken tot laat vanavond

Vanaf morgen is Daphne voor de derde keer dicht sinds de uitbraak van corona. Ze heeft er een helse week opzitten en moet veel van haar klanten teleurstellen.

Daphne blijft tot vanavond laat doorwerken. Vanaf morgen blijven de behandelingszetels weer leeg. Alleen op afspraak schoonheidsproducten kopen blijft dan mogelijk.