Schoolpoort Sancta Maria opent laatste keer in Ruiselede

Oud-leerlingen en -leerkrachten konden zaterdag voor de laatste keer door de gangen van hun vroegere middelbare school Sancta Maria in Ruiselede wandelen. Het gebouw wordt binnenkort afgebroken en een zorgdorp van Curando komt in de plaats.

Vorig jaar was al het laatste waarin leerkrachten in Sancta Maria lesgaven. Toen botste die sluiting op hevig protest en maakten leerlingen en onderwijzers zelfs een menselijke ketting. De kleine school zag het leerlingenaantal slinken en de infrastructuur was verouderd. Daarom hield de middelbare school ermee op. Nostalgisch blikken de gewezen leerkrachten en leerlingen nu terug op de warme herinneringen.