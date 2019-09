In De Zonnebloem in Izegem hebben ze er sinds gisteren een wel heel speciale leerling bij: schoolhond Baziel.

De Zonnebloem biedt plaats aan leerlingen met een leerstoornis of leerachterstand. En vanaf dit schooljaar zijn er ook klassen voor kinderen met autisme. Met Baziel erbij wil de school voor die leerlingen een thuisomgeving creëren. Een hond in de klas kan bovendien het sociaal contact verder bevorderen. Baziel is een vijf maanden oude Cavalier King Charles-spaniël. Hij lijkt zich al helemaal op z'n gemak te voelen.

