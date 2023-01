Schooldirecteur naar rechtbank voor zware zedenfeiten met minderjarigen

Het nieuws sloeg een jaar geleden in als een bom op de matrozenschool van Bredene, waar Philip D. een onberispelijke reputatie had. De man van 62 staat intussen op non-actief. Het parket vervolgt de ex-directeur samen met een leeftijdsgenoot uit De Haan. In de aanklacht is sprake van onder meer verkrachting van minderjarigen vanaf 16 jaar, en bezit en verspreiding van kinderporno. De advocaat benadrukt dat alle feiten zich afspeelden in de privésfeer en er geen enkele link is met de school. Het proces start wellicht pas na de zomer.

