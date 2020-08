Mobiliteitsorganisatie VAB vreest dat meer ouders hun kinderen met de auto naar school zullen brengen. Wellicht omdat ze vrezen dat de bus of tram niet veilig is in deze coronatijden. Maar dat is onterecht, zegt BAAV. Aangepaste ventilatie ververst de ruimte elke drie minuten volledig, en De Lijn belooft extra bussen rond schooltijd.