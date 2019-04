School uit Oostende ruimt zwerfvuil op Dag van de Actieve Burger

30ste verjaardag GO!

De organisatie van de Dag van de Actieve Burger is een initiatief voor de 30ste verjaardag van GO, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gelijke kansen. Ze willen met zoveel mogelijk scholen op eenzelfde dag iets betekenisvols doen voor de samenleving.

“In 30 jaar tijd evolueerde de invulling die het GO! aan ‘neutraal onderwijs’ van pluralisme naar actief burgerschap. Het GO! vervult zo een pioniersrol in burgerschapseducatie”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Als we zien wat er vandaag in de wereld gebeurt, is ‘samen leren samenleven’ actueler dan ooit. Wij kunnen onze leerlingen niet vertellen hoe de wereld er in de 22ste eeuw zal uitzien – die zullen ze zelf mee vormgeven. We kunnen hen wel leren samenleven, zodat ze als democratische en actieve burgers hun plaats in die wereld vinden.”