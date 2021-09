School telt maar 13 leerlingen, sluiting dreigt

Corona en de opendeurdagen die niet konden doorgaan, spelen De Witte Stamroos parten. En er zijn ook nog veel misverstanden rond de bijbellessen in de school. Frauke Meyfroodt, leerkracht: “Een misverstand is dat veel mensen denken dat de bijbel in elke les wordt gebruikt en dat leerlingen die vanbuiten moeten kennen. Dat is helemaal niet zo. Wij willen wel dat ze in een christelijke atmosfeer kunnen opgroeien waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar ze kunnen groeien en bloeien.”

Tegen 1 oktober moet de school zestien leerlingen tellen. Anders staan de leerkrachten en leerlingen na vier jaar op straat. “We doen nu nog extra inspanningen. We hebben net onze website gelanceerd. We spreken ouders aan en trekken naar kerken. ’t Is behelpen en doen wat we nog kunnen doen. En we hopen dat we die zestien halen. Het zou heel jammer zijn om dit project te moeten stoppen.”