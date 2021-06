School schenkt naaimachines aan gedetineerden

De school organiseert opleidingen in de gevangenis en op die kwaliteitsvolle machines kunnen gedetineerden de kneepjes van het vak leren. De gevangenen maken later als ze vrijkomen zo meer kans op een job.

Kunnen werken in de gevangenis is bijzonder belangrijk voor gedetineerden. Anders zijn het lange dagen in de cel. "Het is een nuttig tijdverblijf en naar de toekomst toe is het een pluspunt," zegt een gedetineerde. We leren een beroep aan en met de vergoeding die we daarvoor krijgen kunnen we de burgerlijke partij betalen.