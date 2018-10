School protesteert tegen uitwijzing leerlingen

In het Koninklijk Technische Atheneum in Brugge brengen leerlingen en leerkrachten een ketting van solidariteitsboodschappen aan de omheining aan.

Daarmee protesteren ze tegen de uitwijzing van het Iraakse gezin Said. Twee kinderen van het gezin lopen er school en moeten ons land na een verblijf van 2,5 jaar verlaten. Het zijn modelleerlingen en ze zijn goed ingeburgerd, maar ze worden in de loop van volgende week naar een opvangcentrum gebracht.

Open brief aan ministers

De school heeft alvast een open brief geschreven aan onderwijsminister Crevits en staatssecretaris Francken. De directie neemt het niet dat de kinderen hun schooljaar niet kunnen af maken. "Wij kunnen ons niet vinden in een beleid dat geen rekening houdt met de inspanningen die mensen leveren om zich te integreren in hun buurt. Een beleid dat mensen wegrukt uit hun omgeving en hun school om hun helemaal opnieuw te laten beginnen.", luidt het.